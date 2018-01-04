Политолог объяснил слова Трампа о роли в переговорах между Пхеньяном и Сеулом

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Политолог-американист из центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о переговорах между КНДР и Южной Кореей. Глава государства отметил, что они бы не состоялись без его твердой и жесткой позиции по вопросу.

"Трамп желает выглядеть победителем. Не секрет, что он хочет быть вторым Рональдом Рейганом. Вспомнить недавно опубликованную стратегию нацбезопасности США, где указано, что Трамп будет придерживаться принципа "мир посредством силы" – это позиция Рейгана", – цитирует эксперта RT. По его мнению, глава Белого дома пытается показать, что он заставил Северную Корею сесть за стол переговоров под угрозой удара.

При этом Блохин отметил, что Штаты осознанно провоцируют конфликт на Корейском полуострове, несмотря на заявления о важности сохранения мира между странами. Это необходимо Вашингтону, чтобы проводить политику сдерживания Китая, полагает политолог. КНДР в данном случае должна выступить рычагом влияния.

Ранее Трамп назвал переговоры между Сеулом и Пхеньяном хорошей новостью и приписал себе заслугу в налаживании диалога между странами.

3 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал открыть горячую линию между КНДР и Южной Кореей. Переговоры между странами идут на фоне желания Пхеньяна отправить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры.