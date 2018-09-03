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В мире

03 сентября 2018, 09:56

Суд Мьянмы приговорил двух журналистов Reuters к семи годам тюрьмы

за рубежом суды

Фото: АР/Thein Zaw

Суд Мьянмы приговорил двух журналистов агентства Reuters к семи годам заключения. Их обвинили в нарушении государственной тайны.

Журналистов задержали 12 декабря 2017 года, у них наши военные отчеты и карту поселения в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы, где идет операция против боевиков из народности рохинджа. Представителей СМИ обвинили в незаконном хранении военных документов

Судья уточнил, что учел уже отбытое журналистами время с 12 декабря. "Сегодня грустный день для Мьянмы, журналистов агентства Reuters Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо и для прессы повсюду", – прокомментировал решение суда главный редактор Reuters Стивен Адлер.

Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн 5 августа 2017 года. Теперь в регионе идет силовая операция, уже погибли более 400 человек. По данным организации "Врачи без границ", жертвами столкновений только за первый месяц стали 6700 человек.

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