В Грузии задержали подозреваемого в убийстве российского летчика в Сирии

3 июля, 18:00
Подозреваемый в создании преступной группировки, ответственной за убийство российского летчика Олега Пешкова, гражданин Турции Серкан Куртулуш задержан в Грузии, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Убийство пилота произошло в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили военный самолет СУ-24 на границе с Сирией. В кабине находились командир Пешков и штурман Константин Мурахтин. Летчика расстреляли, когда он катапультировался, Мурахтину удалось спастись. Огонь по командиру самолета открыли члены преступной сирийской группировки.
Всего по делу проходили 18 подозреваемых, семь из которых приговорены к пяти годам тюрьмы, один к 1,5 годам, двоих – к 9 месяцам. Остальные же, включая Куртулуша, были оправданы.
Позднее Интерпол вновь объявил подозреваемого в розыск, его задержали в Тбилиси и отправили в тюрьму города Рустави. Анкара уже запросила у Грузии экстрадицию Куртулуша.
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