Американец запечатлел во время урагана "явление Бога"

3 июля, 17:10
Фото: depositphotos/Rastan
Житель американского штата Алабама опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик с ураганом. Пользователи соцсети рассмотрели на видео, как по небу среди облаков шагает фигура Иисуса Христа, передает издание "Дни.ру".
Зрители испытали восторг от увиденного. Одна из девушек написала, что фигуру Христа отчетливо видно на 2:38 минуте записи. Многие присоединились к ее словам и ответили множеством восклицаний "Аминь!". Некоторые разглядели на видео привидение, другие – НЛО.
Ранее неопознанный летающий объект попал в объектив камеры в Смоленске. Житель успел сфотографировать пятно, которое зависло над крышами многоэтажек.
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