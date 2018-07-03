Оппозиция Германии раскритиковала решение Меркель и Зеехофера по миграции

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Оппозиционные политические силы Германии раскритиковали достигнутый в ФРГ компромисс по борьбе с мигрантами на границе с Австрией и назвали его "поверхностным". Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) также заметила недоработки в соглашении и пообещала их уточнить, передает ТАСС.

"Все это не является большими переменами и не способно решить проблему нелегальной миграции на границах", – заявил глава либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

По словам политика, многие вопросы до сих пор остаются открытыми, а соглашение – это "лишь один из кирпичиков", которые необходимы для выстраивания надежной системы борьбы с неконтролируемой миграцией.

Глава парламентской фракции левых Дитмар Барч попросил социал-демократов, которые входят в правительство, не соглашаться на условия, обговоренные ХДС и ХСС, так как это будет "плохим знаком".

Сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек полагает, что союзы пытаются выдать за новый компромисс решение, которое лежало на поверхности еще три года назад. А второй сопредседатель партии Анналена Бербок назвала транзитные центры "лагерями для интернированных".

Руководитель парламентской фракции "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель назвала договоренности "пустым компромиссом" и уточнила, что действия должны осуществляться без каких-либо дополнительных соглашений.

Ранее состоялась встреча представителей двух консервативных партий – Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Обе стороны договорились построить на границе с Австрией специальные транзитные центры для беженцев, где будут проверять права иностранцев на убежище в ФРГ.

Хорст Зеехофер предложил ввести тотальный контроль на границе и сразу же блокировать беженцев. В свою очередь, Ангела Меркель не хотела идти на такие меры без одобрения партнеров по Евросоюзу.