Сандерс отказалась говорить о предстоящих переговорах России и США

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не захотела комментировать темы переговоров России и США. Она отказалась отвечать на вопрос о том, будет ли обсуждаться возможность признания перехода принадлежности Крыма.

"Я не буду говорить ничего о переговорах сейчас", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин встретится с Трампом в Хельсинки 16 июля. Путин и Трамп должны провести встречу тет-а-тет, переговоры займут несколько часов. Это первая полноценная двусторонняя встреча.

До этого Владимир Путин встретился с помощником президента США Джоном Болтоном. Во время визита глава государства заявил, что переговоры дают надежду на восстановление двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Москва никогда не желала конфронтации с Вашингтоном.