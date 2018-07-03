Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

03 июля 2018, 00:30

Сандерс отказалась говорить о предстоящих переговорах России и США

за рубежом политика

Фото: AP/Carolyn Kaster

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не захотела комментировать темы переговоров России и США. Она отказалась отвечать на вопрос о том, будет ли обсуждаться возможность признания перехода принадлежности Крыма.

"Я не буду говорить ничего о переговорах сейчас", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин встретится с Трампом в Хельсинки 16 июля. Путин и Трамп должны провести встречу тет-а-тет, переговоры займут несколько часов. Это первая полноценная двусторонняя встреча.

До этого Владимир Путин встретился с помощником президента США Джоном Болтоном. Во время визита глава государства заявил, что переговоры дают надежду на восстановление двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Москва никогда не желала конфронтации с Вашингтоном.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать