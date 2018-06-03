Правоцентристы победили на парламентских выборах в Словении

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Экзитполы свидетельствуют о победе правоцентристской Словенской демократической партии (СДП) на досрочных парламентских выборах в Словении. Она набрала 24,4 процента голосов.

На втором месте идет левоцентристский "Список Марьяна Шареца" с 12,6 процента, тройку замыкает Партия современного центра – 9,8 процента. Чуть меньше набрали "Левые" – 9,5 процента, у "Социал-демократов" 9,3 процента. В аутсайдерах оказались "Новая Словения - Христианская народная партия" с 6,6 процента, "Альянс Аленки Братушек" – 5,5 процента, Демократическая партия пенсионеров Словении – пять процентов. Последнее место заняла Словенская национальная партия, у нее 4,3 процента, сообщается в материалах службы Mediana

Сформировать правительство можно будет, если одна из партий наберет 40 процентов голосов. Иначе потребуется образовать коалицию. Отмечалось, что все партии уже отказались от союза с СДП, пока ее возглавляет экс-премьер Янез Янша.