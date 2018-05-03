Чехия призналась в производстве яда "Новичок"

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Нервно-паралитический газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, заявил президент республики Милош Земан.

Как рассказал глава государства, выступая по телеканалу Barrandov, правительство не обладает точной информацией о том, где и когда осуществлялось производство яда.

"В ноябре прошлого года в научно-исследовательском институте министерства обороны в городе Брно (юго-восток Чехии) был протестирован нервно-паралитический яд А-230. Его количество было очень малое. После тестирования он был [полностью] уничтожен", – добавил Земан.

Этот вид яда относится к семейству веществ "Новичок". Таким образом Земан согласился с выводами военной спецслужбы, которая проверяла информацию от представителя МИД Марии Захаровой по поводу того, что яд мог быть создан в Чехии.

В этом факте президент республики не нашел ничего предосудительного в том, что вещество создавали в стране в малом количестве. По его словам, это необходимо для борьбы с ядами.

Яд "Новичок", по мнению Великобритании использовали при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Лондон обвиняет в покушении Россию. Москва отрицает участие в преступлении.