Чехия призналась в производстве яда "Новичок"

03 мая 2018, 22:56
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Нервно-паралитический газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии, заявил президент республики Милош Земан.
Как рассказал глава государства, выступая по телеканалу Barrandov, правительство не обладает точной информацией о том, где и когда осуществлялось производство яда.
"В ноябре прошлого года в научно-исследовательском институте министерства обороны в городе Брно (юго-восток Чехии) был протестирован нервно-паралитический яд А-230. Его количество было очень малое. После тестирования он был [полностью] уничтожен", – добавил Земан.
Этот вид яда относится к семейству веществ "Новичок". Таким образом Земан согласился с выводами военной спецслужбы, которая проверяла информацию от представителя МИД Марии Захаровой по поводу того, что яд мог быть создан в Чехии.
В этом факте президент республики не нашел ничего предосудительного в том, что вещество создавали в стране в малом количестве. По его словам, это необходимо для борьбы с ядами.
Яд "Новичок", по мнению Великобритании использовали при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Лондон обвиняет в покушении Россию. Москва отрицает участие в преступлении.
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