В Германии за сутки умерли около тысячи пациентов с коронавирусом

12:45
Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP
В Германии за сутки зарегистрировали около тысячи смертей из-за коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости COVID-19 в ФРГ.
Согласно его данным, за прошедшие 24 часа в стране выявили более 9 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
По информации института, за прошедшие сутки в стране умерли 975 пациентов с коронавирусом.
Всего в Германии зарегистрировано 2 237 790 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, 58 956 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.
По данным ВОЗ, в мире за прошедшую неделю из-за COVID-19 умерли свыше 96 тысяч человек, эта цифра стала рекордной с начала пандемии. При этом специалисты подчеркивают, что заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе зафиксировали порядка 3,7 миллиона новых случаев, что на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней.
Согласно данным организации, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 смерти, причиной которых стал COVID-19, неделей ранее зафиксировали 95 991 летальный исход.
В мире выявили более 100 миллионов случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: