В Германии за сутки умерли около тысячи пациентов с коронавирусом

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В Германии за сутки зарегистрировали около тысячи смертей из-за коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости COVID-19 в ФРГ.

Согласно его данным, за прошедшие 24 часа в стране выявили более 9 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

По информации института, за прошедшие сутки в стране умерли 975 пациентов с коронавирусом.

Всего в Германии зарегистрировано 2 237 790 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, 58 956 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.

По данным ВОЗ, в мире за прошедшую неделю из-за COVID-19 умерли свыше 96 тысяч человек, эта цифра стала рекордной с начала пандемии. При этом специалисты подчеркивают, что заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд: на прошлой неделе зафиксировали порядка 3,7 миллиона новых случаев, что на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Согласно данным организации, с 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 смерти, причиной которых стал COVID-19, неделей ранее зафиксировали 95 991 летальный исход.

