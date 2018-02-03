Министр обороны Украины рассказал об итогах встречи в Пентагоне

03 февраля 2018, 15:57
Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko/Zuma
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Он заявил, что достиг "полного понимания" в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия на Украину.
"Мы рассмотрели все вопросы, в том числе связанный с решением Соединенных Штатов о передаче (Украине – ред.) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом", – пояснил министр.
Полторак также поблагодарил американскую сторону за принятое ранее решение по вооружению, назвав это сигналом для Украины и России. Он выразил мнение, что остальные партнеры также воспримут это как указание на необходимость помогать и сотрудничать с Киевом, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Мэттис поблагодарил Украину за стойкость перед лицом российской агрессии во время встречи с Полтораком. Министр обороны Украины находится в Вашингтоне с официальным визитом.
План по передаче Киеву летального вооружения был одобрен администрацией президента США Дональда Трампа в 2017 году. Штаты намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Россия выразила обеспокоенность решением Вашингтона.
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