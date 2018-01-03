3 января, 17:13
Фото: depositphotos/amphoto
Самую дорогую бутылку водки в мире украли в Дании. Бутылка стоимостью 1,3 миллиона долларов была похищена из бара "Кафе 33" в Копенгагене.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, украденная бутылка сделана из розового, белого и желтого золота и украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт".
Примечательно, что эта бутылка появлялась в эпизоде популярного сериала "Карточный домик", где российский президент Петров угощал водкой президента США Фрэнка Андервуда.
В настоящий момент полиция Копенгагена ведет поиски преступника. По мнению коллекционера и владельца уникальной бутылки Бриана Ингберга, кражу совершил бывший сотрудник бара. У него была возможность сделать дубликаты ключей от бара и сейфа, где хранился экспонат.
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