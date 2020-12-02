Полиция пресекла секс-вечеринку дипломатов и политиков в Брюсселе

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Фото: TASS/AP/Jean-Francois Badias
В Брюсселе полиция задержала 25 участников секс-вечеринки в баре, среди которых были иностранные дипломаты и как минимум один член Европарламента.
Инцидент произошел 27 ноября в баре в популярном среди геев центральном районе Брюсселя в десяти метрах от полицейского комиссариата. При этом отмечается, что все питейные заведения в стране должны быть закрыты из-за карантина, а любые вечеринки запрещены.
По данным бельгийских СМИ, полицейских привлек шум. При появлении правоохранителей один из участников вечеринки пытался бежать через окно, а затем при задержании заявил о своей депутатской неприкосновенности и угрожал полиции вмешательством МИД Бельгии.
В баре, где присутствовало не менее 20 мужчин, обнаружили большое количество алкоголя и наркотики. Нарушителей отпустили после составления административных протоколов.
Как сообщает Euronews, депутатом оказался представитель Венгрии в Европарламенте Йожеф Сайер, который сам признался в том, что присутствовал на вечеринке. При этом указывается, что полиция обнаружила наркотики у 59-летнего политика. Он уверяет, что ему их подбросили.
Позже стало известно, что Сайер покинул свое парламентское место. Он один из основателей правящей в Венгрии консервативной партии "Фидес", которая неодобрительно относится к ЛГБТ-сообществу. Кроме того, Сайер близкий соратник премьер-министра Виктора Орбана.
Личности других участников вечеринки не раскрываются. Однако известно, что еще два участника мероприятия воспользовались дипломатической неприкосновенностью.
Ранее сообщалось, что в Европе массово отменяют традиционные рождественские ярмарки и карнавалы. Причиной становятся ограничения, вызванные пандемией коронавируса.
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