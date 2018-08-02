Последний оплот ИГ ликвидирован на юго-западе Сирии

Фото: ТАСС/Zuma

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в сирийской провинции Эль-Кунейтра уничтожили "последний оплот" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом передает "Газета.ру".

"Последний оплот ИГ уничтожили отряды под предвадительством генерала Сухела и подразделениями четвертой танковой дивизии", – сказал Рудской.

Он подчеркнул, что во время военной операции под контроль сирийских властей перешло уже 146 населенных пунктов, 50 из них были переданы Дамаску мирным путем по итогам переговоров. Помимо этого, более 160 террористов сдались в плен.

Помимо этого, спецпредставитель президента РФ по урегулированию ситуации в республике Александр Лаврентьев заявил, что на юге Сирии окончательно завершилась операция вооруженных сил против террористов.

Ранее сообщалось, что военные Таджикистана обезвредили подпольную ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского возрождения", которая собиралась совершить теракт против российской военной базы.