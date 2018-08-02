В США подготовили законопроект об ужесточении санкций против России

2 августа, 17:48
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сенаторы США от обеих партий внесли в конгресс проект закона об ужесточении антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе сенатского комитета по иностранным делам.
Как уточняет ТАСС, инициаторами законопроекта выступили сенаторы-демократы Роберт Менендес, Бен Кардин и Джин Шахи, а также сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн и Кори Гарднер. Они заявили о необходимости разработать "всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию".
Как пояснили в американском сенате, проект предусматривает введение обязательных санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и дополнительных ограничительных мер против России. Отмечается, что принятый в 2017 году CAATSA сильно сузил возможности президента США смягчать или отменять санкции без согласия законодательной власти.
В законопроекте говорится об "ужесточении санкций в отношении энергетического и финансового секторов России" и о введении мер против "олигархов и государственных предприятий". Кроме того, авторы документа заявили о необходимости "секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц" и настаивают на создание в Штатах "Национального центра по отражению российских угроз".
Ранее аналитики Citi оценили влияние возможных санкций США на рубль. По их словам, введение санкций против российского государственного долга может привести к ослаблению курса национальной валюты.
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