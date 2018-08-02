Аналитики оценили влияние возможных санкций США на рубль

Фото: depositphotos/sabphoto

Введение санкций против российского государственного долга со стороны США может привести к ослаблению курса рубля. К такому выводу пришли аналитики Citi, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отмечают специалисты, отток капитала, который может быть вызван введением санкций, ослабит курс российской валюты.

Эксперты проанализировали "худший сценарий", при котором США запретят зарубежным инвесторам приобретать российские облигаций федерального займа.

Согласно предварительным оценкам, это может снизить курс рубля на 15 процентов.

Ранее сообщалось, что глава Минфина США Стивен Мнучин выступил против введения санкций в отношении государственного долга России. На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Мнугчин заявил, что ведомство с большой осторожностью подходит к процессу введения рестрикций в отношении РФ.