В Сети высмеяли неудачное фото Меланьи Трамп

Фото: AP/Luca Bruno

Неудачное фото первой леди США Меланьи Трамп высмеяли в Сети. Автор снимка запечатлел, как она работает в саду, передает "Аргументы недели".

Пользователи социальных сетей уверены, что на самом деле Меланья понятия не имеет, как работать на земле. Она просто притворяется на камеру, полагают критики.

Не понравился комментаторам тот факт, что женщина работает в дорогой одежде, а выбранный наряд не может быть удобен. Длинные волосы женщине положено было собрать в пучок, считают пользователи.

"Даже если бы у меня было много денег, я бы никогда не надела блузку за 600 долларов для работы в саду", – написала в своем Twitter @TigerlilyAthena.

Поза также говорит о том, что первая леди не умеет работать в саду. Некоторые предположили, что на снимке она угрожает кому-то секатором.

"Почему Меланья выглядит так, как будто прокралась в чужой сад и ее застукали?" – отметила @maybemaeve.

Жена Дональда Трампа часто становилась объектом общественной критики. Недавно ее осудили за неуместный вид в аэропорту Хельсинки. Меланья оделась слишком тепло, полагают в Сети.