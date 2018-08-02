В Сети высмеяли неудачное фото Меланьи Трамп

2 августа, 15:08
Фото: AP/Luca Bruno
Неудачное фото первой леди США Меланьи Трамп высмеяли в Сети. Автор снимка запечатлел, как она работает в саду, передает "Аргументы недели".
Пользователи социальных сетей уверены, что на самом деле Меланья понятия не имеет, как работать на земле. Она просто притворяется на камеру, полагают критики.
Не понравился комментаторам тот факт, что женщина работает в дорогой одежде, а выбранный наряд не может быть удобен. Длинные волосы женщине положено было собрать в пучок, считают пользователи.
"Даже если бы у меня было много денег, я бы никогда не надела блузку за 600 долларов для работы в саду", – написала в своем Twitter @TigerlilyAthena.
Поза также говорит о том, что первая леди не умеет работать в саду. Некоторые предположили, что на снимке она угрожает кому-то секатором.
"Почему Меланья выглядит так, как будто прокралась в чужой сад и ее застукали?" – отметила @maybemaeve.
"I really don't chore, do u?" pic.twitter.com/pFOxo1360H— 🌊Ryan Adams (@filmystic) 31 июля 2018 г.
Жена Дональда Трампа часто становилась объектом общественной критики. Недавно ее осудили за неуместный вид в аэропорту Хельсинки. Меланья оделась слишком тепло, полагают в Сети.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: