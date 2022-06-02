ООН одобрила смену международного названия Турции

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ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что Republic of Turkey была переименована в Republic of Türkiye. В свою очередь, короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey.

Ранее сообщалось, что власти Турции смягчили правила въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антитела. Как уточняется в документе, с 1 июня для въезда в страну не будут запрашиваться справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Кроме того, не требуется отрицательный результат экспресс-теста на антитела.

До этого сообщалось, что власти России и Турции договорились расширить применение карт платежной системы "Мир" в турецких отелях. Также была достигнута договоренность об увеличении интенсивности взаимных пассажирских авиаперевозок с привлечением российских и турецких авиакомпаний.

В 2021 году поток туристов из РФ в Турцию составил 4,7 миллиона человек. Ожидается, что большее число рейсов позволит этот показатель сохранить и, возможно, увеличить.

