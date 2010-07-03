Россиян предупредили о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии. Об этом сообщает ТАСС.
По данным министерства здравоохранения Индии, в январе в штате Раджастхан было зафиксировано около 1,1 тысячи случаев заболевания свиным гриппом, из них только 49 случаев завершились летальным исходом. Подобная ситуация наблюдается в штатах Теленгана, Мадхья-Прадеш, Западная Бенгалия и Одиша.
"Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махараштра в центре Индии с населением 113 миллионов человек. По информации департамента здравоохранения штата, с 1 января по 20 апреля 2019 года только в этом штате зарегистрировано более 1,3 тысяч случаев свиного гриппа А/H1N1, из которых 110 – со смертельным исходом", – предупредили в Роспотребнадзоре.
В январе нынешнего года туристов предупредили о тяжелом гриппе H1N1 в Грузии. Тогда медики рассказали, что течение свиного гриппа частично совпадает с течением заболевания при других штаммах вируса.
Речь идет о насморке, кашле, тошноте и диарее. Болезнь также часто сопровождается рвотой, повышенной сонливостью и плохим аппетитом.
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