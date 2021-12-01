Умер американский телепроповедник Маркус Лэмб

Фото: youtube.com/Free Chapel

Умер телевизионный проповедник Маркус Лэмб. Об этом сообщается на странице телесети Daystar в Twitter.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что Маркус Лэмб, председатель и основатель телевизионной сети Daystar, этим утром отправился домой, чтобы быть вместе с Господом. Семья просит уважать ее частную жизнь, в то время как она скорбит об этой тяжелой утрате", – говорится в сообщении.

По словам его жены, Лэмб несколько недель назад заразился коронавирусом, у него диагностировали пневмонию. При этом он имел хронические заболевания, в том числе диабет.

