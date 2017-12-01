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1 декабря, 10:53

Трамп пожертвовал зарплату на борьбу с опиоидным кризисом

за рубежом власть безопасность

Фото: ТАСС/Sachs Ron/CNP/ABACA

Президент США Дональд Трамп направил свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Эрик Хаган.

По его словам, американский лидер осознает масштабы угрозы опиоидного кризиса. Как считает Хаган, люди должны следовать его примеру и бороться с проблемой, разрушающей американские семьи. Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов, пожертвовал он 100 тысяч, сообщает "Лента.ру".

В октябре Трамп собирался объявить в стране ЧП из-за роста случаев злоупотребления наркотиками. Он подчеркнул, что в США сложилась страшная чрезвычайная ситуация с злоупотреблением опиумом. По его мнению, для предотвращения распространения наркотиков в государстве нужно построить стену на границе с Мексикой. Подобное намерение касательно введения режима ЧС американский лидер озвучивал также в августе.

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