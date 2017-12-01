Госдеп США заявил о доминировании РФ в Европе за счет газовых проектов

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Реализация газовых проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" усилит доминирование России в Европе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

"Мы считаем, что "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" будут способствовать усилению доминирования России в Европе, и понизят энергетическую независимость Европы", – цитирует "Газета.ру" слова Науэрт.

Представитель Госдепа уверена, что лидерство на энергетическом рынке позволит России подрывать позиции Украины. Например, путем сокращения поставок топлива в Европу.