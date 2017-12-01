В КНДР заявили о готовности к диалогу с США

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Пхеньян заявил о готовности к переговорам с Вашингтоном по урегулированию кризиса. Правда, при этом Северная Корея считает США недоговороспособной страной. Об этом по итогам визита в Пхеньян заявил координатор группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

"Они готовы к разговорам, к переговорам. Но, безусловно, они кроме России никому не верят. У меня такое создалось впечатление, что здесь гарантом всех этих переговоров может быть только Россия", – приводит РИА Новости слова Тайсаева.

Он также отметил, что в КНДР помнят тяжелую войну 1950-1953 годов, когда на корейцев было сброшено огромное количество бомб.

"Тяжелейшая война – 1950-1953 год, тогда на корейцев было выброшено огромное количество… На каждого жителя по бомбе скинули американцы. И после этого тоже постоянные санкции и так далее. Они считают Америку недоговороспособной страной", – добавил Казбек Тайсаев.

Ранее делегация Госдумы во главе с Тайсаевым посетила с визитом Пхеньян. Там российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии Ли Су Ёном.