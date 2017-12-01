В КНДР заявили о готовности к диалогу с США

1 декабря, 05:16
Фото: ТАСС/Zuma/Kepy
Пхеньян заявил о готовности к переговорам с Вашингтоном по урегулированию кризиса. Правда, при этом Северная Корея считает США недоговороспособной страной. Об этом по итогам визита в Пхеньян заявил координатор группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.
"Они готовы к разговорам, к переговорам. Но, безусловно, они кроме России никому не верят. У меня такое создалось впечатление, что здесь гарантом всех этих переговоров может быть только Россия", – приводит РИА Новости слова Тайсаева.
Он также отметил, что в КНДР помнят тяжелую войну 1950-1953 годов, когда на корейцев было сброшено огромное количество бомб.
"Тяжелейшая война – 1950-1953 год, тогда на корейцев было выброшено огромное количество… На каждого жителя по бомбе скинули американцы. И после этого тоже постоянные санкции и так далее. Они считают Америку недоговороспособной страной", – добавил Казбек Тайсаев.
Ранее делегация Госдумы во главе с Тайсаевым посетила с визитом Пхеньян. Там российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии Ли Су Ёном.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: