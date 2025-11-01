Newsweek: жители США возмутились переодетыми в агентов иммиграционной службы на Хеллоуин

Фото: 123RF.com/mehaniq

Американцы возмутились людьми, переодетыми в сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на Хеллоуин. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечается в материале газеты, фотографию с таким костюмом разместил в социальных сетях студенческий клуб республиканцев в университете Висконсин в О-Клэр. На кадре переодетый в агента студент делает вид, что задерживает человека.

Данный пост вызвал негативную реакцию. В комментариях люди писали, что такое поведение "неправильно", "отвратительно и неприемлемо во всех смыслах".

Модель Джулию Фокс тоже раскритиковали в соцсетях за костюм на Хеллоуин. Она появилась в образе окровавленной Джеки Кеннеди. Модель была в розовом костюме, состоящем из укороченного жакета и юбки миди, а также шляпки-таблетки и синих аксессуаров. Главной деталью стали красные брызги и подтеки, которые имитировали кровь.

Пользователи сочли костюм не данью уважения, а неуместным эпатажем. В комментариях отметили, что это все равно что нарядиться в костюм пожарного, покрытого пеплом, назвав это "героизмом 9/11".