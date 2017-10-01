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Голосование на референдуме о независимости началось в Каталонии, передает РИА Новости. При этом сообщается, что для голосования открыты далеко не все из намеченных ранее избирательных участков.

За час до начала референдума каталонские власти объявили, что жители Каталонии могут проголосовать на любом открытом участке, при предъявив удостоверение личности. Также сообщалось, что в случае нехватки на участках бюллетеней, их можно принести из дома. Кроме того, правительство Каталонии разрешило голосование без конвертов, в то время как в Испании при голосовании избиратель обязан поместить заполненный бюллетень в конверт, а уже потом опустить его в урну.

По словам советника Женералитета по иностранным делам Рауля Ромевы, "проголосовать можно только один раз", а за ходом голосования будет следить "Группа академиков и профессионалов по наблюдению за референдумом".

При этом Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов, связанных с голосованием, которые были приняты Женералитетом и парламентом Каталонии. Тем самым суд объявил подготовку и проведение референдума незаконными.