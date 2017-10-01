Жителям Каталонии разрешили проголосовать на референдуме на любом участке

01 октября 2017, 09:42
Фото: AP/Felipe Dana
Жители Каталонии получат возможность проголосовать на референдуме о независимости от Испании на любом избирательном участке. Такое заявление на пресс-конференции 1 октября сделал официальный представитель каталонского правительства Жорди Турул,
передает ТАСС.
По словам Турула, для этих целей в Каталонии ввели единые списки избирателей. Как заверили в каталонском правительстве, в тех районах, если участки для голосования были ранее опечатаны испанскими властями, жители смогут проголосовать на любом другом открытом участке. Им будет достаточно предъявить удостоверение личности.
Референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября с 09:00 (10:00 по Москве) до 20:00 (21:00 по Москве). Первоначально для голосования 5,3 миллиона потенциальных участников референдума планировали открыть более 2,3 тысячи участков. Однако высший суд Каталонии поручил правоохранительным органам закрыть школы и другие помещения для голосования, взяв их под свой контроль.
Рано утром 1 октября сотни человек выстроились в очереди у избирательных участков в Барселоне в надежде, что полиция не сможет закрыть участки из-за высокой активности избирателей.
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