Жителям Каталонии разрешили проголосовать на референдуме на любом участке

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Жители Каталонии получат возможность проголосовать на референдуме о независимости от Испании на любом избирательном участке. Такое заявление на пресс-конференции 1 октября сделал официальный представитель каталонского правительства Жорди Турул,

передает ТАСС.

По словам Турула, для этих целей в Каталонии ввели единые списки избирателей. Как заверили в каталонском правительстве, в тех районах, если участки для голосования были ранее опечатаны испанскими властями, жители смогут проголосовать на любом другом открытом участке. Им будет достаточно предъявить удостоверение личности.

Референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября с 09:00 (10:00 по Москве) до 20:00 (21:00 по Москве). Первоначально для голосования 5,3 миллиона потенциальных участников референдума планировали открыть более 2,3 тысячи участков. Однако высший суд Каталонии поручил правоохранительным органам закрыть школы и другие помещения для голосования, взяв их под свой контроль.

Рано утром 1 октября сотни человек выстроились в очереди у избирательных участков в Барселоне в надежде, что полиция не сможет закрыть участки из-за высокой активности избирателей.