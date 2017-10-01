Очереди выстроились у избирательных участков в Барселоне

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Очереди из сотен человек собрались у избирательных участков в Барселоне уже за несколько часов до начала референдума о независимости Каталонии, передает РИА Новости.

Уточняется, что в районах Грасия, Рамблас и возле площади Каталонии избиратели ожидают открытия участков, а также заявляют о своем намерении помешать полиции опечатать их.

Также сообщается, что у одного из избирательных участков выстроилась очередь из примерно 500 человек, причем люди продолжают прибывать, занимая проезжую часть, что создает помехи движению транспорта. По словам желающих проголосовать, они рассчитывают, что из-за высокой активности избирателей, полиция не сможет закрыть участки.

Официально начало референдума о независимости Каталонии было намечено на 09:00 (10:00 по Москве) и должно проходить до 20:00 (21:00 по Москве). Всего для голосования планировали открыть свыше 2,3 тысячи участков, которые, как ожидалось, смогут принять 5,3 миллиона участников референдума.

Тем не менее позже высший суд Каталонии поручил правоохранительным органам к 06:00 (07:00 по Москве) опечатать помещения для голосования, в частности, школы, и взять их под свой контроль.

Вечером 30 сентября власти Испании сообщили, что большинство зданий, где должно пройти голосование о независимости Каталонии, закрыты.

Как отметили в МВД Испании, эти помещения были закрыты в течение дня, и только в ряде из них находились люди. В ведомстве также пояснили, что "оккупировавшие" избирательные участки использовали детей и пожилых, чтобы воспрепятствовать действиям полиции.

Ранее основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума первой мировой интернет-войной.