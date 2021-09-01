Стали известны гастрономические предпочтения королевы Елизаветы II

14:56
Фото: ТАСС/Jane Barlow
Королева Британии Елизавета II придерживается строгих правил в еде. Она не любит чеснок и не употребляет крахмалистую пищу на обед, сообщает радио "КП".
"Говорят, что королевская особа никогда не ест крахмал, когда обедает в одиночестве. Это означает, что макароны, картофель и рис исключены из меню", – говорится в сообщении.
Также королева любит фрукты, а при уединенной трапезе их сортировка для нее не так важна. Елизавета всегда просит срезать корочки на хлебе, но очень любит бутерброды с майонезом, огурцом и тунцом.
"Считается, что королева должна есть с золотых тарелок золотыми ножами и вилками. Да, иногда! В Балморале она ела фрукты из желтого пластикового контейнера", – отметили инсайдеры.
Кроме того, бананы королева ест ножом и вилкой, чтобы не показаться за столом обезьяной. Любимым сладким блюдом Елизаветы является шоколадный бисквитный торт.
Ранее бывший шеф-повар королевы Даррен Макгрейди рассказал о том, что она любит гамбургеры, но не в том виде, к которому все привыкли. Блюдо должно подаваться без булочки, чтобы его можно было есть ножом и вилкой. Вместо кетчупа его заправляют клюквой. Часто королеве готовят гамбургеры из оленины.
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