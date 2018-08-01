Замок из "Игры престолов" выставили на продажу

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Часть замка в Северной Ирландии, где проходили съемки сериала "Игра престолов" выставили на торги за 656 тысяч долларов. Здание построенного в середине XIX века. Замок показывали в сцене с казнью Рикарда Карстарка.

По данным Travel and Leisure, цена на помещения ниже стоимости дома в Лос-Анджелесе и сопоставима с покупкой дома в Лондоне. Для покупателей подготовлены шесть многоэтажных квартир со сводчатыми потолками и каминами XIX века, сообщает "Российская газета".

Изначально замок занимала семья графов Госфорд. С 1921 года там размещались войска, а потом появился отель. Его все чаще посещают поклонники сериала "Игра престолов".