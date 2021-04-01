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16:16

С 2 апреля в Берлине введут комендантский час из-за коронавируса

за рубежом

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

С 2 апреля в Берлине с 21:00 до 05:00 будет действовать комендантский час, в это время вместе на улице смогут находиться не более двух человек, заявил бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер.

"Я знаю, что для многих это (комендантский час. – Прим. ред.) станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте", – цитирует Мюллера РИА Новости.

Он добавил, что это не повлияет на празднование Пасхи. В дневное время горожане смогут встречаться в формате "члены двух домохозяйств – максимум пять человек".

Однако уже после, с 6 апреля, правила станут строже. Членам одного домохозяйства будет можно встречаться лишь с одним человеком.

Также бургомистр отметил, что с 8 апреля детские сады будут принимать не всех воспитанников, а только тех, чьи родители выполняют социально важную работу, – медиков, полицейских, пожарных и других.

Ранее сообщалось об ужесточении ограничений из-за COVID-19 с 5 апреля в Киеве. Мэр города Виталий Кличко рассказал, что это единственный способ избежать жертв.

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