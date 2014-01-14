Актриса театра Сатиры Наталья Защипина отмечает юбилей

Наталья Защипина. Фото: Театр Сатиры

Во вторник, 14 января, актриса отечественного театра и кино Наталья Защипина отмечает 75-летний юбилей. Ее дебют на экране состоялся в 1940-х годах, когда вышел фильм "Жила-была девочка". Пятилетняя Наталья сыграла в картине одну из маленьких блокадниц.

Затем последовали роли в фильмах "Слон и веревочка" и "Первоклассница". В 1954 году Защипина поступила во ВГИК на курс Ольги Пыжовой.

"После окончания института в 1961 году Наталья Защипина по собственному признанию, "буквально побежала в Сатиру к Плучеку". Первая роль в театре – юная студентка в спектакле "Будем знакомы". Потом была Лиза Синичкина в "Гурии Львовиче Синичкине", Надежда Дмитриевна Тушканчик в "Женском монастыре", Зербинетта в "Проделках Скапена", сестра Холдена Фиби Колфилд в к спектакле "Над пропастью во ржи", Поленька в "Доходном месте", - сообщили в театре Сатиры.

Одну из лучших своих ролей Наталья Александровна сыграла в 1968 году. Это была работа в спектакле "Малыш и Карлсон".



В послужном списке актрисы роли госпожи Простаковой в "Недоросле", Марфы в "Слоне", жены брата в спектакле "Родненькие мои", буфетчицы Лены в "Страстях Черноморья", госпожи Атуевой в "Игре".



Сегодня в репертуаре Натальи Защипиной роли в спектаклях "Вечерний выезд общества слепых" (Бабушка), музыкальной комедии по пьесе Нила Саймона "Дураки" (Торговка), в спектакле "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" (Фрекен Бок).