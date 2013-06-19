Ярмарка секонд-хенда и винтажных вещей пройдет в столице

В субботу, 22 июня, в творческой усадьбе Freelabs состоится ярмарка "ИрискиS". Здесь можно будет приобрести винтажные одежду, обувь и аксессуары, а также стильные вещи "с историей" из магазинов секонд-хенд.

С 12.00 до 20.00 можно будет не только выбирать себе вещи, но и продавать ненужные в "ИрискиS Шифоньер". Стоимость вещей устанавливается самостоятельно, однако стоимость участия в "ИрискиS Шифоньер" - 100 рублей за вещь, сообщает интерактивная афиша Москвы 2do2go.