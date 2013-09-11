В Измайловском Кремле пройдет "Ярмарка ремесел"

"Ярмарка ремесел "Подмосковные вечера"" пройдет в ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, в Измайловском Кремле. Самые талантливые мастера Московской области представят авторские работы вниманию гостей фестиваля.

Матрешки из Сергиева Посада, богородские деревянные игрушки, федоскинская миниатюра, жостовские подносы и другие продукты народного творчества можно будет на просторах "Ярмарки ремесел" не только увидеть, но и купить.

На главной площади Измайловского Кремля пройдет развлекательная программа: выступления музыкальных и танцевальных коллективов, модное дефиле, игры и конкурсы.