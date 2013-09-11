Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября 2013, 15:50

Культура

В Измайловском Кремле пройдет "Ярмарка ремесел"

"Ярмарка ремесел "Подмосковные вечера"" пройдет в ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, в Измайловском Кремле. Самые талантливые мастера Московской области представят авторские работы вниманию гостей фестиваля.

Матрешки из Сергиева Посада, богородские деревянные игрушки, федоскинская миниатюра, жостовские подносы и другие продукты народного творчества можно будет на просторах "Ярмарки ремесел" не только увидеть, но и купить.

На главной площади Измайловского Кремля пройдет развлекательная программа: выступления музыкальных и танцевальных коллективов, модное дефиле, игры и конкурсы.

ярмарки ремесла уличные фестивали фестивали и праздники

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика