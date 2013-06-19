Пострадавшим от взрывов на полигоне под Самарой выплатят 10 тыс. руб.

Пострадавшим от взрывов в Самарской области выплатят 10 тысяч рублей

Пострадавшим от взрывов снарядов на полигоне в Самарской области выплатят компенсацию. 19 июня они получат по 10 тысяч рублей на неотложные нужды.

Эвакуировать пострадавших в Москву не будут. 10 человек разместили в местных больницах, еще 27 медицинская помощь была оказана на месте.

В пунктах временного размещения находятся 116 человек, которых эвакуировали с места ЧП. Им предоставили горячее питание, медицинскую и психологическую помощь.

Всего в устранении последствий взрывов участвуют более полутора тысяч человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Напомним, вечером 18 июня на полигоне в городе Чапаевск сдетонировали снаряды, после чего начался пожар. На складе хранилось несколько миллионов снарядов, радиус опасной зоны составил пять километров. Из ближайших населенных пунктов эвакуировали людей. В настоящее время спасатели фиксируют еще два тлеющих очага возгорания.