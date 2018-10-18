Пострадавших в Керчи вертолетами доставили в московскую больницу

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Двух пострадавших в трагедии в Керчи доставили в московскую больницу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что днем 18 октября спецборт с пострадавшими в Крыму приземлился в аэропорту Жуковский.

Сразу после посадки санитарные вертолеты, оснащенные реанимационным оборудованием, экстренно госпитализировали двоих пострадавших в лечебные учреждения.

В настоящее время жертвам трагедии оказывается необходимая медицинская помощь. Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что полет из Симферополя в Москву все пострадавшие перенесли нормально.

Трагедия произошла 17 октября в политехническом колледже в Керчи. 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в столовой учебного заведения. После того, как у него закончились патроны, юноша покончил с собой.

По последним данным, погиб 21 человек, около 50 пострадали.

В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Также в республике объявлен трехдневный траур.

Владимир Путин, Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родным и близким погибших.

В связи с трагедией премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оказать пострадавшим финансовую помощь.