Жители Керчи рассказали, как узнали о трагедии

Большинство раненных при взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи сейчас находятся в местных больницах. Навестить их пришли родные и близкие, передает телеканал Москва 24. Родственники рассказали, как узнали о случившейся в колледже трагедии.

Как сообщила мать одной из пострадавших, в момент взрыва ее дочка была в столовой, то есть в самом эпицентре. Девушка попала под взрывную волну и получила осколочные раны. "Звонили мне, чужой номер, представились: "Здравствуйте, я из техникума, ваша дочь ранена. Я ей даю трубку, я куратор", − вспоминает женщина.

По ее словам, дочь сказала, что вокруг дым и что ей очень-очень плохо. "Я когда уже прибежала, она лежала на кушетке под капельницей", − добавила мать пострадавшей.

Стрельба и взрыв произошли в столовой Керченского политехнического колледжа 17 октября. Там сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Нападение на студентов и работников учебного заведения совершил один из учащихся − Владислав Росляков. Юноша покончил с собой.

В ходе нападения погиб 21 человек. В больницы доставили около 50 пострадавших в состоянии различной степени тяжести. В Москву спецбортом с медицинскими модулями доставили девять пострадавших в трагедии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об "убийстве двух и более лиц общеопасным способом". Расследование ведет центральный аппарат ведомства.