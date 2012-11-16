Госкомпании будут отчислять 25% прибыли в бюджет

Правительство России утвердило минимум отчислений дивидендов для госкомпаний, который составит 25% от чистой прибыли.

Как сообщает РИА Новости, компании, осуществляющие крупные инвестиционные проекты, будут выплачивать меньше, а с высоким уровнем задолженности могут вообще отказаться от выплат.

Однако распоряжение правительства не означает, по каким стандартам будет рассчитываться прибыль: по российским или международным. В первом случае расчет производится с одной фирмы, а во втором – с учетом всех дочерних структур.

Первым, кто стал выплачивать дивиденды государству по международным стандартам, стала "Роснефть", планирующая выделить дополнительные средства для выплат за 2011 год.