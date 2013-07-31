Регистрация кандидатов в муниципальные депутаты продлится до 3 августа

Регистрация кандидатов в муниципальные депутаты Москвы продлится до 3 августа. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

Напомним, выборы депутатов местного самоуправления пройдут на территории Новой Москвы в единый день голосования, 8 сентября. В этот же день пройдут и выборы мэра Москвы.

Так, будут избраны муниципальные депутаты городских округов Щербинка и Троицк, поселений Первомайское, Киевский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Кокошкино, Новофедоровское, Сосенское, Филимонковское, Марушкинское, Московский, Мосрентген, а также муниципального округа Вешняки на востоке столице.

На должности муниципальных депутатов Москвы выдвинулись более 760 человек. Примерно половина претендентов - представители политических партий, столько же самовыдвиженцев, передает РИА Новости.