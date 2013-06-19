Форма поиска по сайту

19 июня 2013, 16:40

Политика

Андрей Воробьев стал кандидатом в губернаторы Подмосковья от "ЕР"

Андрей Воробьев выдвинут кандидатом на пост губернатора Подмосковья

"Единая Россия" выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Московской области. Такое решение было принято по результатам тайного голосования, которое проходило в рамках конференции регионального отделения партии.

Напомним, 43-летний Андрей Воробьев в ноябре прошлого года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Подмосковья - бывший глава региона Сергей Шойгу был назначен министром обороны России. Выборы губернатора пройдут 8 сентября 2013 года, в единый день голосования.

До этого Воробьев был руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, заместителем председателя российского парламента и входил в комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций.

