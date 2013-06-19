19 июня 2013, 16:40Политика
Андрей Воробьев стал кандидатом в губернаторы Подмосковья от "ЕР"
"Единая Россия" выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на выборах губернатора Московской области. Такое решение было принято по результатам тайного голосования, которое проходило в рамках конференции регионального отделения партии.
Напомним, 43-летний Андрей Воробьев в ноябре прошлого года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Подмосковья - бывший глава региона Сергей Шойгу был назначен министром обороны России. Выборы губернатора пройдут 8 сентября 2013 года, в единый день голосования.
До этого Воробьев был руководителем фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, заместителем председателя российского парламента и входил в комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций.
