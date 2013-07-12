Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля 2013, 11:57

Политика

Андрей Воробьев сдал подписи для регистрации кандидатом в губернаторы

Андрей Воробьев сдал в Мособлизбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Подмосковья. Врио главы региона собрал 368 подписей, еще 180 подписей находятся в резерве.

Документы будут проверены в течение 10 дней, сообщает РИА Новости. Претендентам на пост губернатора необходимо до 24 июля предоставить минимум 351 подпись муниципальных депутатов, глав городов или районов.

В настоящее время документы на участие в выборах подали уже 16 претендентов. Напомним, выборы губернатора пройдут в единый день голосования – 8 сентября.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика