Андрей Воробьев сдал подписи для регистрации кандидатом в губернаторы

Андрей Воробьев сдал в Мособлизбирком документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Подмосковья. Врио главы региона собрал 368 подписей, еще 180 подписей находятся в резерве.

Документы будут проверены в течение 10 дней, сообщает РИА Новости. Претендентам на пост губернатора необходимо до 24 июля предоставить минимум 351 подпись муниципальных депутатов, глав городов или районов.

В настоящее время документы на участие в выборах подали уже 16 претендентов. Напомним, выборы губернатора пройдут в единый день голосования – 8 сентября.