Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2014, 14:23

Политика

Победители на предварительных выборах в Мосгордуму

В оргкомитете гражданской инициативы "Моя Москва" подвели первые итоги предварительных выборов в Мосгордуму. По данным организаторов, среди победителей оказались представители четырех партий.

Сетевое издание M24.ru приводит полный список победителей на предварительных выборах в столичный парламент.

Драгункина Зинаида Федоровна

Избирательный округ №1
Год рождения: 1948
Количество голосов: 3321

Ярославская Ольга Владимировна

Избирательный округ №2
Год рождения: 1968
Количество голосов: 2433

Скобинов Валерий Петрович

Избирательный округ №3
Год рождения: 1959
Количество голосов: 3019

Герасимов Евгений Владимирович

Избирательный округ №4
Год рождения: 1951
Количество голосов: 3810

Сорока Олег Иосифович

Избирательный округ №5
Год рождения: 1970
Количество голосов: 1734

Бабкина Надежда Георгиевна

Избирательный округ №6
Год рождения: 1950
Количество голосов: 5217

Перфилова Надежда Рафаиловна

Избирательный округ №7
Год рождения: 1956
Количество голосов: 3131

Закондырин Александр Евгеньевич

Избирательный округ №8
Год рождения: 1984
Количество голосов: 2137

Ильичева Ирина Викторовна

Избирательный округ №9
Год рождения: 1961
Количество голосов: 4982

Картавцева Лариса Руслановна

Избирательный округ №10
Год рождения: 1966
Количество голосов: 3523

Барсукова Татьяна Митрофановна

Избирательный округ №11
Год рождения: 1953
Количество голосов: 2185

Шапошников Алексей Валерьевич

Избирательный округ №12
Год рождения: 1973
Количество голосов: 2735

Портнова Татьяна Арториджевна

Избирательный округ №13
Год рождения: 1951
Количество голосов: 1485

Теличенко Валерий Иванович

Избирательный округ №14
Год рождения: 1947
Количество голосов: 835

Метельский Андрей Николаевич

Избирательный округ №15
Год рождения: 1968
Количество голосов: 4810

Молев Антон Ильич

Избирательный округ №16
Год рождения: 1978
Количество голосов: 1750

Сметанов Александр Юрьевич

Избирательный округ №17
Год рождения: 1962
Количество голосов: 2042

Назарова Ирина Александровна

Избирательный округ №18
Год рождения: 1952
Количество голосов: 3412

Кругляков Виктор Михайлович

Избирательный округ №19
Год рождения: 1961
Количество голосов: 3369

Шибаев Андрей Вячеславович

Избирательный округ №20
Год рождения: 1966
Количество голосов: 2921

Местергази Георгий Михайлович

Избирательный округ №21
Год рождения: 1945
Количество голосов: 3730

Святенко Инна Юрьевна

Избирательный округ №22
Год рождения: 1967
Количество голосов: 3126

Платонов Владимир Михайлович

Избирательный округ №23
Год рождения: 1954
Количество голосов: 1905

Зотова Зоя Михайловна

Избирательный округ №24
Год рождения: 1950
Количество голосов: 3779

Стебенкова Людмила Васильевна

Избирательный округ №25
Год рождения: 1959
Количество голосов: 3176

Великанова Ирина Яковлевна

Избирательный округ №26
Год рождения: 1964
Количество голосов: 5366

Орлов Степан Владимирович

Избирательный округ №27
Год рождения: 1971
Количество голосов: 6414

Антонцев Михаил Иванович

Избирательный округ №28
Год рождения: 1955
Количество голосов: 3229

Минько Нина Григорьевна

Избирательный округ №29
Год рождения: 1949
Количество голосов: 3599

Мишин Алексей Валентинович

Избирательный округ №30
Год рождения: 1978
Количество голосов: 3762

Зверев Сергей Иванович

Избирательный округ №31
Год рождения: 1960
Количество голосов: 4837

Ломакина Татьяна Евгеньевна

Избирательный округ №32
Год рождения: 1977
Количество голосов: 2476

Бочаров Олег Евгеньевич

Избирательный округ №33
Год рождения: 1968
Количество голосов: 2932

Семенников Александр Григорьевич

Избирательный округ №34
Год рождения: 1964
Количество голосов: 2670

Лайшев Ренат Алексеевич

Избирательный округ №35
Год рождения: 1960
Количество голосов: 3303

Шарапова Ольга Викторовна

Избирательный округ №36
Год рождения: 1959
Количество голосов: 3036

Оленева Марина Александровна

Избирательный округ №37
Год рождения: 1954
Количество голосов: 575

Андрецова Дания Абдулбяровна

Избирательный округ №38
Год рождения: 1966
Количество голосов: 2429

Макаренко Эрнест Мануелович

Избирательный округ №39
Год рождения: 1959
Количество голосов: 3061

Милявский Александр Борисович

Избирательный округ №40
Год рождения: 1963
Количество голосов: 2986

Поселёнов Павел Александрович

Избирательный округ №41
Год рождения: 1967
Количество голосов: 2561

Батышева Татьяна Тимофеевна

Избирательный округ №42
Год рождения: 1960
Количество голосов: 2821

Ярмольник Леонид Исаакович

Избирательный округ №43
Год рождения: 1954
Количество голосов: 1091

Свиридов Илья Тимурович

Избирательный округ №44
Год рождения: 1980
Количество голосов: 1050

Щитов Кирилл Владимирович

Избирательный округ №45
Год рождения: 1985
Количество голосов: 2427

Сайты по теме


Сюжет: Праймериз перед выборами в Мосгордуму

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика