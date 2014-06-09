09 июня 2014, 14:23Политика
Победители на предварительных выборах в Мосгордуму
В оргкомитете гражданской инициативы "Моя Москва" подвели первые итоги предварительных выборов в Мосгордуму. По данным организаторов, среди победителей оказались представители четырех партий.
Сетевое издание M24.ru приводит полный список победителей на предварительных выборах в столичный парламент.
Драгункина Зинаида Федоровна
Избирательный округ №1
Год рождения: 1948
Количество голосов: 3321
Ярославская Ольга Владимировна
Избирательный округ №2
Год рождения: 1968
Количество голосов: 2433
Скобинов Валерий Петрович
Избирательный округ №3
Год рождения: 1959
Количество голосов: 3019
Герасимов Евгений Владимирович
Избирательный округ №4
Год рождения: 1951
Количество голосов: 3810
Сорока Олег Иосифович
Избирательный округ №5
Год рождения: 1970
Количество голосов: 1734
Бабкина Надежда Георгиевна
Избирательный округ №6
Год рождения: 1950
Количество голосов: 5217
Перфилова Надежда Рафаиловна
Избирательный округ №7
Год рождения: 1956
Количество голосов: 3131
Закондырин Александр Евгеньевич
Избирательный округ №8
Год рождения: 1984
Количество голосов: 2137
Ильичева Ирина Викторовна
Избирательный округ №9
Год рождения: 1961
Количество голосов: 4982
Картавцева Лариса Руслановна
Избирательный округ №10
Год рождения: 1966
Количество голосов: 3523
Барсукова Татьяна Митрофановна
Избирательный округ №11
Год рождения: 1953
Количество голосов: 2185
Шапошников Алексей Валерьевич
Избирательный округ №12
Год рождения: 1973
Количество голосов: 2735
Портнова Татьяна Арториджевна
Избирательный округ №13
Год рождения: 1951
Количество голосов: 1485
Теличенко Валерий Иванович
Избирательный округ №14
Год рождения: 1947
Количество голосов: 835
Метельский Андрей Николаевич
Избирательный округ №15
Год рождения: 1968
Количество голосов: 4810
Молев Антон Ильич
Избирательный округ №16
Год рождения: 1978
Количество голосов: 1750
Сметанов Александр Юрьевич
Избирательный округ №17
Год рождения: 1962
Количество голосов: 2042
Назарова Ирина Александровна
Избирательный округ №18
Год рождения: 1952
Количество голосов: 3412
Кругляков Виктор Михайлович
Избирательный округ №19
Год рождения: 1961
Количество голосов: 3369
Шибаев Андрей Вячеславович
Избирательный округ №20
Год рождения: 1966
Количество голосов: 2921
Местергази Георгий Михайлович
Избирательный округ №21
Год рождения: 1945
Количество голосов: 3730
Святенко Инна Юрьевна
Избирательный округ №22
Год рождения: 1967
Количество голосов: 3126
Платонов Владимир Михайлович
Избирательный округ №23
Год рождения: 1954
Количество голосов: 1905
Зотова Зоя Михайловна
Избирательный округ №24
Год рождения: 1950
Количество голосов: 3779
Стебенкова Людмила Васильевна
Избирательный округ №25
Год рождения: 1959
Количество голосов: 3176
Великанова Ирина Яковлевна
Избирательный округ №26
Год рождения: 1964
Количество голосов: 5366
Орлов Степан Владимирович
Избирательный округ №27
Год рождения: 1971
Количество голосов: 6414
Антонцев Михаил Иванович
Избирательный округ №28
Год рождения: 1955
Количество голосов: 3229
Минько Нина Григорьевна
Избирательный округ №29
Год рождения: 1949
Количество голосов: 3599
Мишин Алексей Валентинович
Избирательный округ №30
Год рождения: 1978
Количество голосов: 3762
Зверев Сергей Иванович
Избирательный округ №31
Год рождения: 1960
Количество голосов: 4837
Ломакина Татьяна Евгеньевна
Избирательный округ №32
Год рождения: 1977
Количество голосов: 2476
Бочаров Олег Евгеньевич
Избирательный округ №33
Год рождения: 1968
Количество голосов: 2932
Семенников Александр Григорьевич
Избирательный округ №34
Год рождения: 1964
Количество голосов: 2670
Лайшев Ренат Алексеевич
Избирательный округ №35
Год рождения: 1960
Количество голосов: 3303
Шарапова Ольга Викторовна
Избирательный округ №36
Год рождения: 1959
Количество голосов: 3036
Оленева Марина Александровна
Избирательный округ №37
Год рождения: 1954
Количество голосов: 575
Андрецова Дания Абдулбяровна
Избирательный округ №38
Год рождения: 1966
Количество голосов: 2429
Макаренко Эрнест Мануелович
Избирательный округ №39
Год рождения: 1959
Количество голосов: 3061
Милявский Александр Борисович
Избирательный округ №40
Год рождения: 1963
Количество голосов: 2986
Поселёнов Павел Александрович
Избирательный округ №41
Год рождения: 1967
Количество голосов: 2561
Батышева Татьяна Тимофеевна
Избирательный округ №42
Год рождения: 1960
Количество голосов: 2821
Ярмольник Леонид Исаакович
Избирательный округ №43
Год рождения: 1954
Количество голосов: 1091
Свиридов Илья Тимурович
Избирательный округ №44
Год рождения: 1980
Количество голосов: 1050
Щитов Кирилл Владимирович
Избирательный округ №45
Год рождения: 1985
Количество голосов: 2427
Сайты по теме