Победители на предварительных выборах в Мосгордуму

Сетевое издание M24.ru приводит полный список победителей на предварительных выборах в столичный парламент.

В оргкомитете гражданской инициативы "Моя Москва" подвели первые итоги предварительных выборов в Мосгордуму. По данным организаторов, среди победителей оказались представители четырех партий .

