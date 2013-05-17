17 мая 2013, 11:07Общество
К универсиаде в Казани в столице обучат 700 волонтеров
В выходные, 18 и 19 мая, в Москве стартует обучение волонтеров, которые отправятся на XXVII Всемирную летнюю Универсиаду в Казань, сообщает правительство Москвы. Для 700 человек составили образовательную программу.
Помимо общего курса отдельные группы волонтеров пройдут специальные тренинги по дисциплинам "Мастер общения", "Командный игрок" и "Мастер качества".
XXVII Всемирная летняя Универсиада пройдет в Казани с 6 по 7 июля. Она призвана собрать молодых спортсменов со всего мира в городе с уникальным многонациональным наследием и стать трамплином для новых поколений спортсменов.
