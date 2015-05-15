Военный парк развлечений "Патриот" откроют в Подмосковье

В Подмосковье строится военный парк развлечений "Патриот"

Новейшую военную технику смогут увидеть посетители парка "Патриот", сообщает телеканал "Москва 24".

Парк возведят сейчас идет в подмосковной Кубинке. Посмотреть на российское вооружение зрители смогут на полигоне "Алабино", который станет основной площадкой динамического показа.

Боевые машины, представленные в парке, вместе с другими образцами вооружений станут главными экспонатами форума "Армия-2015". Созданная инфраструктура позволит принять до 100 тысяч человек в день.

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