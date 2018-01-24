ПАСЕ потребовала прекратить военную поддержку Донбасса

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требует от России прекратить "финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных формирований" в Донецкой и Луганской областях. Всего в постановлении "О гуманитарных последствиях войны на Украине" 10 пунктов, сообщает "Газета.ру".

ПАСЕ также призвала Москву перестать признавать паспорта и другие документы ДНР и ЛНР, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

В резолюции говорится о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму. Также Союз Европы выступает за снятие запрета на меджлис крымских татар – организации, запрещенной в России.

Отметим, Москва уже не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не оказывает ополченцам Донбасса финансовой, материальной и технической помощи. Также Россия настаивает на необходимости выполнения Киевом своей части минских соглашений.

В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации