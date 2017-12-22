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Москва 24

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Общество

22 декабря, 16:27

Елку мэра Москвы бесплатно посетят 30 тысяч детей

власти дети праздники

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Тридцать тысяч детей смогут попасть по пригласительным билетам на елку мэра Москвы в Гостином дворе. Бесплатные спектакли пройдут 23, 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 1, 2 и 4 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостиный Двор превратится в сказочный Снежный город с каруселью, новогодней елкой, почтой Деда Мороза, а также театром. Сначала пройдет интерактивная программа, а через час зрителям покажут представление, главным героем которого станет брат Снегурочки – Снежик.

Затем гости смогут принять участие в мастер-классах, сфотографироваться в специальных зонах, пройти через лабиринт, сыграть в аэрохоккей и настольный керлинг, а также провести гонки радиоуправляемых машин.

Вместе с детьми праздник посетят их родители и сопровождающие. После мюзикла аниматоры будут выдавать обладателям билетов подарки.

Сопровождающие, у которых нет билета, смогут дождаться своих детей в атриуме, где для будет организован ресторанный дворик, а также пройдет прямая трансляция представления.

Ранее сообщалось, что с 23 декабря 2017 года по 4 января 2018 года пройдет 36 представлений для детей, в том числе 21 бесплатное для 52,5 тысячи гостей, причем 30 тысяч из них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе и победители спортивных соревнований. Им вручат 30 тысяч новогодних подарков.

Также с 20 по 29 декабря во всех округах столицы организуют 25 новогодних представлений "Елка префекта", которые бесплатно посетят свыше 13 тысяч детей. Всего в дни зимних школьных каникул в Москве пройдут более 250 новогодних елок для детей, которые, как ожидается, посетят более миллиона человек.

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