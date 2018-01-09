Песков прокомментировал атаку боевиков на российскую базу в Сирии‍

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Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал атаку террористов на российскую базу в Сирии‍. По его словам, в Кремле отдают себе отчет, что вылазки террористов в Сирии продолжатся, однако оставшийся там контингент РФ обладает всеми возможностями для борьбы с вылазками боевиков, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что принимая решение о выводе российских военных из Сирии, власти руководствовались тем фактором, что больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций.

"Тот контингент, который остается, и та военная инфраструктура, которая остается в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться. И это лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий и в русле политического урегулирования", — пояснил Песков.

6 января террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков, еще семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1".