Песков заявил, что западные компании будут выходить на предложенных РФ условиях

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Западные компании будут уходить с российского рынка на условиях, которые им предложит правительственная комиссия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию зарубежных СМИ.

До этого СМИ, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили, что уходящие из РФ западные компании должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях. В случае требования иностранной валюты им будут грозить задержки и потери в суммах, которые могут быть переведены за рубеж.

"Если говорить о концептуальном подходе, то, безусловно, те компании, которые уходят... Но выходить они будут на тех условиях, которые им скажут в комиссии. Вот такого свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует, и условия детальные все", – сказал представитель Кремля.

Вместе с этим Песков добавил, что некоторые зарубежные компании продолжают вести рентабельный и выгодный бизнес на территории РФ. Страна, по его словам, готова обеспечивать комфортные для этого условия.

Однако для компаний, которые уходят с российского рынка под давлением Запада, в России действительно работает "особый режим", добавил Песков.

До этого бизнес с российского рынка полностью вывела японская компания по разработке электроники Fujitsu. При этом сначала организация приостановила работу после начала спецоперации, не заявляя о полноценном уходе с рынка РФ.

