Замглавы ФСИН извинился перед избитым заключенным

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Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого избили в ярославской колонии № 1. По его словам, руководство ФСИН не будет "выгораживать честь мундира" и уволит всех сотрудников, которые принимали участие в избиении. Об этом Максименко заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Также заместитель директора ФСИН извинился перед близкими и родными Макарова и отметил, что ему "стыдно за этих сотрудников".

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что СФ может инициировать реформирование системы ФСИН после сообщений о пытках в ярославской колонии. По мнению спикера Совфеда, столь вопиющие случаи свидетельствуют о том, что "система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании".

Ранее СМИ опубликовали видеозапись избиения заключенного сотрудниками ярославской колонии. Личности всех участников инцидента были установлены.