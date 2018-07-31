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Политика

31 июля, 10:02

Трамп заявил о сохранении санкций против России

власть политика за рубежом

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Введенные против России американские санкции останутся без изменений, заявил Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Санкции против России останутся, как есть", – сказал президент США на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Конте, в свою очередь, заявил о готовности к диалогу с Москвой, однако говорить о снятии ограничений за один день, по его словам, пока неуместно.

Председатель итальянского правительства отметил, что санкции не должны наносить ущерб российским гражданам, а также малому и среднему бизнесу. Ограничительные меры не самоцель, добавил Конте.

Ранее Трамп заявил, что страны Европейского союза (ЕС) готовы построить 9-11 портов, которые будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов.

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