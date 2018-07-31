Трамп заявил о сохранении санкций против России

31 июля, 10:02
Фото: ТАСС/Olivier Douliery
Введенные против России американские санкции останутся без изменений, заявил Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
"Санкции против России останутся, как есть", – сказал президент США на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Конте, в свою очередь, заявил о готовности к диалогу с Москвой, однако говорить о снятии ограничений за один день, по его словам, пока неуместно.
Председатель итальянского правительства отметил, что санкции не должны наносить ущерб российским гражданам, а также малому и среднему бизнесу. Ограничительные меры не самоцель, добавил Конте.
Ранее Трамп заявил, что страны Европейского союза (ЕС) готовы построить 9-11 портов, которые будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: