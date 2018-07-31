ЕС может построить 11 портов для приема сжиженного газа из США – Трамп

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Страны Евросоюза готовы построить от девяти до 11 портов, которые будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте, сообщает "Газета.ру".

По словам американского лидера, он уже обсуждал этот вопрос с властями Евросоюза. Конте, в свою очередь, рассказал, что на встрече с Трампом поднимался вопрос строительства Трансадриатического трубопровода, по которому газ придет в Италию и страны южной Европы.

Евросоюз планирует увеличить импорт сжиженного природного газа из США, чтобы диверсифицировать энергоснабжение. Кроме того, ЕС согласовал с американской стороной работу над снижением промышленных пошлин с обеих сторон.