В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбыли металлургов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российские металлурги должны вернуть бюджету 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Да, президент знает, действительно цены были очень высокие, действительно образовались дополнительные прибыли. Президенту об этом известно, и правительство, как следует из слов вице-премьера, занимается этим вопросом вместе с участниками бизнеса", – сказал Песков.
Он пояснил, что в такой ситуации не стоит искать виновных, так как это обычные экономические реалии: когда складывается диспропорция, государство ее выравнивает.
Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что за прошедший год российские металлурги получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли. По его словам, к этому привел рост цен, которые они подняли вслед за мировыми.
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